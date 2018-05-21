Пост не сдал. В Минприроды перепутали нового и бывшего министров

На сайте Министерства природных ресурсов и экологии РФ после смены начальства обнаружился казус. На главной странице портала рядом с фамилией нового начальника стоит фотография экс-министра, передает корреспондент Накануне.RU.

Премьер Дмитрий Медведев объявил о назначении губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина министром природы в минувшую пятницу. К исполнению обязанностей чиновник приступает сегодня.

Однако на главой странице сайта Минприроды в разделе руководства все еще размещена фотография бывшего министра Сергея Донского, она соседствует с биографией нового министра.

Напомним, министром строительства и ЖКХ стал еще один губернатор "тюменской матрешки" - глава Тюменской области Владимир Якушев.