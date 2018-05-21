В Госдуме объяснили немцам значение подаренного Путиным Меркель букета цветов

В Госдуме прокомментировали статью немецкого издания Bild об "оскорбительном" букете для канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Тот факт, что Bild назвала "оскорбительным" жестом букет, подаренный президентом РФ Владимиром Путиным канцлеру Германии, является утратой чувства эстетики, заявила заместитель председателя нижней палаты парламента Ирина Яровая.

"Подаренный букет цветов в знак уважения интерпретировать как оскорбление - это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений", - приводит газета "Известия" слова Яровой.

Яровая объяснила, что дарить женщине цветы – это прекрасная традиция и женская привилегия, которая не может быть ничем иным, даже если женщина политик или государственный деятель. По словам парламентария, "так можно договориться до того, что обращения "госпожа" или "фрау" являются оскорблением".

Напомним, немецкий таблоид Bild увидел "скрытый смысл" в том, что Путин подарил Меркель букет цветов во время переговоров в Сочи. "Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление", - утверждается в публикации. Автор добавляет, что в серьезных политических кругах не заведено дарить друг другу цветы при встрече. Российский лидер же своим жестом послал канцлеру Германии "сигнал", что он мужчина, а она женщина, пишет Bild. Автор материала счел это "оскорбительным".