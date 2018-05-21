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18.05.2018
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
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21.05.2018
экспертное мнение ;
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Новости
21.05.2018 08:07 Мск (10:07 Екб)
политика | В России
В Госдуме объяснили немцам значение подаренного Путиным Меркель букета цветов
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Владимир Путин, Ангела Меркель, переговоры в Сочи (2018) | Фото: Пресс-служба Кремля

В Госдуме прокомментировали статью немецкого издания Bild об "оскорбительном" букете для канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
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Тот факт, что Bild назвала "оскорбительным" жестом букет, подаренный президентом РФ Владимиром Путиным канцлеру Германии, является утратой чувства эстетики, заявила заместитель председателя нижней палаты парламента Ирина Яровая.

"Подаренный букет цветов в знак уважения интерпретировать как оскорбление - это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений", - приводит газета "Известия" слова Яровой.

Яровая объяснила, что дарить женщине цветы – это прекрасная традиция и женская привилегия, которая не может быть ничем иным, даже если женщина политик или государственный деятель. По словам парламентария, "так можно договориться до того, что обращения "госпожа" или "фрау" являются оскорблением".

Напомним, немецкий таблоид Bild увидел "скрытый смысл" в том, что Путин подарил Меркель букет цветов во время переговоров в Сочи. "Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление", - утверждается в публикации. Автор добавляет, что в серьезных политических кругах не заведено дарить друг другу цветы при встрече. Российский лидер же своим жестом послал канцлеру Германии "сигнал", что он мужчина, а она женщина, пишет Bild. Автор материала счел это "оскорбительным".

Другие новости по темам: ирина яровая, ангела меркель, владимир путин, букет цветов
21.05.2018 08:07 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:07 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.05.2018 20:42 Мск
В Германии оскорбились букетом Путина для Меркель: "Напомнил, что она женщина!"








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В Госдуме объяснили немцам значение подаренного Путиным Меркель букета цветов
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