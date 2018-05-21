Исследователь тайны гибели группы Дятлова: в могиле Золотарева лежит жертва убийства, кости которой туда подкинули

Исследователь тайны гибели группы Игоря Дятлова Владимир Анкудинов полагает, что результаты эксгумации участника похода Семена Золотарева – в могиле может лежать не он – говорят о том, что участники раскопок нашли другого человека. По его мнению, гроб с останками "дятловца" лежит глубже, а кости могут принадлежать убитому человеку, останки которого подкинули, передает корреспондент Накануне.RU.

"Данная эксгумация была не нужна. Был бы смысл ее проводить с целью установления причины смерти Золотарева, но для этого все нужно было делать не так, как это сделали. Нужна полноценная повторная судебно-медицинская экспертиза (СМЭ). А в рамках того, что сделали журналисты "Комсомолки", проведение такой СМЭ невозможно. Проводить процедуру лишь для установления того, Золотарев или "НеЗолотарев" был похоронен во вскрытой могиле, смысла не имело: этот вопрос никак не влияет на причину гибели туристов", - рассказал Накануне.RU Анкудинов.

Исследователь отмечает: Золотарев погиб вместе с группой, и какая разница, где он похоронен?

"Для решения вопроса о причине гибели группы в 1959 г. совершенно никакой разницы нет. Да и здесь – чью могилу журналисты раскопали: Золотарева или "НеЗолотарева"? Если посмотреть материалы уголовного дела, можно увидеть, что при вскрытии трупа Золотарева эксперт Борис Возрожденный сделал "вырезки" костных фрагментов для гистологического исследования, которое было окончено 29 мая. Золотарева похоронили без этих "вырезок". По утверждениям участников эксгумации, костные останки хорошо сохранились. Судебно-медицинский эксперт обязан был обнаружить эти "вырезки", если таковые имелись. Если они были, это Золотарев, если не было - "НеЗолотарев". Очень просто. И без всяких исследований ДНК", - размышляет исследователь.

Анкудинов пытался выяснить эту подробность через сайт, посвященный обсуждению трагедии, и "получил неопределенный ответ".

"Может, потому, что ответ дал не судмедэксперт? Во всяком случае, для меня этот вопрос остался открытым. А из того, что было установлено в результате сравнительного исследования ДНК, выводов получается всего два. Первый: памятник Золотарева оказался на "чужой" могиле, чего исключать нельзя. Второй: если это действительно могила Золотарева, то в нее был нелегально "подхоронен" чей-то труп с целью сокрытия убийства. Этим может объясняться отсутствие гроба. "Цинковый" гроб с останками Золотарева находится глубже, и до него просто не докопались. Подобные случаи известны, потому и такого исключать в данном случае тоже нельзя", - сказал Анкудинов.

Журналисты намерены провести еще одно исследование, в другом экспертном учреждении.

"Если результат будет подтвержден, то у сотрудников "КП" будет только один вариант дальнейших действий – заявить в полицию об обнаружении неопознанного трупа. Если такое произойдет, надо полагать, Следственный комитет проведет расследование и установит, кто был похоронен в могиле, на которой находится памятник Золотареву. Но, повторюсь, к вопросу о причине гибели туристов в 1959 г. все это отношения не имеет", - полагает Анкудинов.

Исследователь отмечает, что из-за эксгумации никто не обратил внимания на то, что тюменский писатель Олег Архипов, давно на основе документов изучающий обстоятельства гибели туристов, нашел в переданном ему архиве следователя по особо важным делам прокуратуры Свердловской области Владимира Коротаева важный документ. В 1958-62 гг. Коротаев работал в Ивделе и на начальном этапе соприкасался с делом о гибели дятловцев.

"Сей документ представляет собой записку прокурора Ивделя Василия Темпалова, который, как указано в бумаге, отбывает для доклада к зампрокурора РСФСР по уголовному делу о гибели туристов и дает поручения "оставленному на хозяйстве" Коротаеву. Эта записка датирована 15 февраля 1959 г., и из неё прямо следует, что к этому времени уже существовало уголовное дело, связанное с гибелью группы Дятлова. Получается, что расследовал его следователь "московского" уровня. Это примечательный факт. "Второе" дело ранее "вычислялось" лишь из материалов известного всем дела и имело лишь устное подтверждение своего существования от Евгения Окишева (в 1959 г. - замглавы следственного отдела свердловской прокуратуры, сейчас живет в Молдавии). Появилось документальное подтверждение существования "второго", а на самом деле - "первого" и "основного" уголовного дела, которое было возбуждено задолго до известного всем дела и расследовалось следователем "московской" подчиненности. После появления этого документа отпадают все версии гибели туристов, за исключением техногенной. Вот только в дятловедческом сообществе это мало кто понял. Да и не все из тех, кто понял, захотели это "понять", ведь всем многочисленным выдумкам "нарисовался" вполне зримый конец", - резюмировал Анкудинов.

Напомним, недавно радиолюбитель Валентин Дегтерев из Нижнего Тагила сообщил, что 13 мая около могилы Семена Золотарева были найдены кости, включая большой фрагмент ребра, и куски гроба. Позже там был обнаружен значительный радиационный фон.