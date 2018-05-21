Ямальские оленеводы просят министра Кобылкина утилизировать умерших оленей

в этот день
21.05.18
09:44
В Екб.11:44
Рука рынка тянется к экспорту. Почему стремительно дорожает бензин
Исследователь: В могиле Золотарева лежит жертва убийства, кости которой туда подкинули
Ураган снес крышу "президентского" драмтеатра
Главное
Абрамовичу не продлили британскую визу

Тема дня
Путин утвердил кабмин: кто назначен, а кто остался за бортом? Путин утвердил состав Правительства: наукой и высшим образованием займется "эффективный менеджер" Котюков, Васильева осталась куратором над школами, новый руководитель МЧС Зиничев – бывший "охранник" Путина, а сын Патрушева – теперь главный по сельскому хозяйству. Но самое важное, Медведев потерял в кадрах гораздо больше, чем приобрел.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Виктор Балдоржиев: Перестанем ли участвовать в преступлении? Есть ли в политике правда, почему сырьевая экономика аморальна, как устаревшая техника связана с отсталым интеллектом и каким видится будущее России жителям Сибири и Дальнего Востока? Об этих и других философско-бытовых вопросах современной политики размышляет член Генерального совета "Партии Дела" Виктор Балдоржиев.
21.05.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 1032

Ямальские оленеводы просят министра Кобылкина утилизировать умерших оленей
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

падёж оленей, мертвые олени (2018) | Фото: Голос тундры

Ямальские оленеводы обратились с открытым письмом к экс-губернатору автономного округа Дмитрию Кобылкину, назначенному на днях на пост министра природных ресурсов и экологии РФ, с просьбой помочь с утилизацией трупов оленей, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Я, Ейко Сэротэтто коренной житель ЯНАО. Прошу вас по содействовать в утилизации трупов животных на территории ЯНАО в Ямальском районе, в связи падежом оленей, так как у нас в данный момент не происходит утилизации трупов оленей, а падёж произошел из-за погодных условий. Для предотвращения эпидемии из- за трупов, прошу предпринять меры", - говорится в тексте обращения.

Как сообщил Накануне.RU автор открытого письма, падёж оленей до сих пор продолжается.

падёж оленей, мертвые олени(2018)|Фото: Голос тундры

"Я опросил 36 семей. Падёж оленей продолжается. На 19 число падёж насчитывался 2 тыс. голов у 36 семей. В среднем по 55 голов у семьи умирает", - сообщил Ейко Сэротэтто.

В службе ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. В ведомство направлен официальный запрос.

падёж оленей, мертвые олени(2018)|Фото: Голос тундры

Напомним, в конце марта – начале апреля на массовый падёж оленей пожаловались сотрудники муниципального предприятия "Ямальское", которые пасут оленей в Сеяхинской тундре. Потери самого предприятия составили 400 животных, частники потеряли еще около 600 голов. Среди причин трагедии называют плохое состояние пастбищ: животным трудно добыть себе еду. В администрации губернатора падёж оленей назвали сезонным. Также власти заявили, что оленеводам, при необходимости, оказывается помощь, в том числе материальная.

Другие новости по темам: Дмитрий Кобылкин, олени, падеж оленей, Ейко Сэротэтто
21.05.2018 08:47 Мск | Ямальский р-н | Ксения Теплякова
10:47 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.05.2018 20:21 Мск
Оленеводы возмущены заявлением главного ветеринара Ямала, который сравнил падеж оленей с падежом свиней

Ранее 15.05.2018 16:05 Мск
Власти Ямала ответили на обращение оленевода к Кобылкину

Ранее 14.05.2018 20:45 Мск
Кобылкина призвали ввести режим ЧС из-за падежа оленей

Ранее 05.04.2018 12:06 Мск
Озвучены причины смерти тысячи оленей на Ямале

Ранее 04.04.2018 14:22 Мск
В Ямальском районе от голода умерла тысяча оленей








Добавить комментарий:

Ямальские оленеводы просят министра Кобылкина утилизировать умерших оленей
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+