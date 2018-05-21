Ямальские оленеводы просят министра Кобылкина утилизировать умерших оленей

Ямальские оленеводы обратились с открытым письмом к экс-губернатору автономного округа Дмитрию Кобылкину, назначенному на днях на пост министра природных ресурсов и экологии РФ, с просьбой помочь с утилизацией трупов оленей, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я, Ейко Сэротэтто коренной житель ЯНАО. Прошу вас по содействовать в утилизации трупов животных на территории ЯНАО в Ямальском районе, в связи падежом оленей, так как у нас в данный момент не происходит утилизации трупов оленей, а падёж произошел из-за погодных условий. Для предотвращения эпидемии из- за трупов, прошу предпринять меры", - говорится в тексте обращения.

Как сообщил Накануне.RU автор открытого письма, падёж оленей до сих пор продолжается.

"Я опросил 36 семей. Падёж оленей продолжается. На 19 число падёж насчитывался 2 тыс. голов у 36 семей. В среднем по 55 голов у семьи умирает", - сообщил Ейко Сэротэтто.

В службе ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. В ведомство направлен официальный запрос.

Напомним, в конце марта – начале апреля на массовый падёж оленей пожаловались сотрудники муниципального предприятия "Ямальское", которые пасут оленей в Сеяхинской тундре. Потери самого предприятия составили 400 животных, частники потеряли еще около 600 голов. Среди причин трагедии называют плохое состояние пастбищ: животным трудно добыть себе еду. В администрации губернатора падёж оленей назвали сезонным. Также власти заявили, что оленеводам, при необходимости, оказывается помощь, в том числе материальная.