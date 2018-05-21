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"Временный" губернатор Тюменской области выберет главу для Ямала
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Дмитрий Кобылкин, пожароопасный сезон 2018, заседание, ЯНАО (2018) | Фото: правительство.янао.рф

Список кандидатов на пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа должен быть представлен в ямальское заксобрание не позднее 19 августа. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил председатель избирательной комиссии автономного округа Андрей Гиберт. При этом партии будут согласовывать кандидатуры с "временным губернатором" Тюменской области - таким образом, роль и.о. в политической жизни составного субъекта увеличивается.
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В 2014 г. парламенты ХМАО, ЯНАО и Ненецкого автономного округа инициировали принятие поправок в закон "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов госвласти субъектов РФ" и ст. 26 закона "О политических партиях", которые отменяют прямые выборы губернаторов в АО, входящих в состав сложносоставных субъектов РФ. Губернаторы автономных округов избираются законодательными собраниями из внесенных президентом кандидатур. Предлагает их губернатор области, в который входят автономии.

В 2015 г. по этой схеме прошли выборы губернаторов Югры и Ямала. Наталья Комарова и Дмитрий Кобылкин заручились поддержкой тюменского губернатора Владимира Якушева, после чего вместе с другими кандидатами были представлены президенту. Решение премьера Дмитрия Медведева по новому составу Правительства РФ лишило "тюменскую матрешку" сразу двух губернаторов: Дмитрия Кобылкина (ЯНАО) и Владимира Якушева, что внесло неясность в процедуру назначения губернатора арктического региона.

Владимир Якушев, Дмитрий Кобылкин(2017)|Фото: правительство.янао.рф

В Тюменской области выборы губернатора, скорее всего, пройдут в единый день голосования - 9 сентября, депутаты примут решение на ближайшем пленарном заседании облдумы. По словам председателя ямальского избиркома Андрея Гиберта, на Ямале губернатор также будет утвержден в единый день голосования. Направлять список кандидатур округ может и временно исполняющему обязанности губернатора Тюменской области.

"Будут консультации политических партий. Каждая представит не менее трех кандидатов губернатору Тюменской области, а губернатор Тюменской области представит не менее пяти кандидатур президенту РФ. Затем мы ждем представления в заксобрание Ямала не позднее 19 августа трех кандидатов для избрания губернатора законодательным собранием", - сообщил Андрей Гиберт.

Сейчас, согласно уставу, Тюменской областью руководит вице-губернатор Сергей Сарычев. Однако в регионе обсуждают возможное согласование на пост врио кандидатуры главы Тюмени Александра Моора. Кто-то из этих двух чиновников, вероятнее всего, и будет делать выбор.

Лидер ямальских коммунистов, депутат заксобрания региона Елена Кукушкина сообщила корреспонденту Накануне.RU, что партия КПРФ пока не ведет консультаций по выборам главы региона. Участие в отсечении кандидатов врио губернатора соседнего субъекта ее не беспокоит.

сарычев сергей михайлович вице-губернатор тюменской области 2018(2018)|Фото: Накануне.ru

"Наши выборы я называю все-таки назначением. Президент представляет кандидатуры в думу, а в думе сидят представители "Единой России" - 18 человек. Не вижу вообще смысла в этих выборах, они должны быть прямыми. Сейчас у меня нет ни желания, ни времени, ни возможности заниматься всем этим, понимая, что выберут того, кого укажет президент. Неважно, временный глава будет выбирать кандидатуры или не временный. Если не изменится политическая система власти, для граждан, проживающих на территории Ямала, Тюменской области, ничего не поменяется. Будущим губернаторам достанутся не только Сабетта и Северный широтный ход, но и много проблем, которые есть на Ямале: ветхое аварийное жилье, безработица", - заявила Накануне.RU Елена Кукушкина.

Напомним, что три года назад Владимир Якушев вычеркнул из списка кандидатов в губернаторы Ямала двух человек, а список партийцев ХМАО стал короче на трех кандидатов.

Директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин убежден, что каких-либо накладок с избранием губернатора в Ямало-Ненецком автономном округе не возникнет, поскольку все игроки в цепочке избрания главы региона, за исключением президента, который будет давать согласие на кандидатуру, являются формальными.

"Кандидатура губернатора сменщика Кобылкина, которой, скорее всего, станет один из его замов, будет неформально утверждена крупнейшими игроками в регионе - то есть энергетическими компаниями, с которыми у Кобылкина получалось поддерживать хорошие отношения и сохранять баланс интересов. После этого кандидатура пройдет через все формальные инстанции. Я думаю, что здесь ни врио тюменского губернатора, ни политические партии Ямала не являются реальными субъектами. Они автоматом утвердят ту кандидатуру, которая будет предложена. Единственное, если будет такая кандидатура, которая выступает за радикальный пересмотр по отношению к бюджету округа, выход из "матрешки" и прочее. Но, я не думаю, что будет такая кандидатура", - прокомментировал Накануне.RU эксперт.

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21.05.2018 12:30 Мск | Салехард | Ксения Теплякова
14:30 Екб


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"Временный" губернатор Тюменской области выберет главу для Ямала
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