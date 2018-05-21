Крымчане смогут воспользоваться услугами Сбербанка и ВТБ благодаря биометрии

Сбербанк и ВТБ, по-прежнему не имеющие отделений в Крыму, смогут предоставлять услуги жителям полуострова, получая их биометрические данные. Проект, позволяющий банкам использовать биометрические данные клиентов, стартует с 1 июля, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Крымчане смогут добровольно предоставлять биометрические данные и получать услуги ВТБ и Сбербанка, не выходя из дома. Предприниматели и юридические лица вместо биометрии получат право использовать "цифровую подпись и все цифровые технологии для удаленной идентификации", сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин в очередной раз заявил, что у банка нет задачи открыть офисы в Крыму.

"Задачи сегодня попасть под санкции у банка ВТБ нет. Позиция очень понятная, потому что мы знаем, к чему это приводит. Сегодня банковский сектор работает вполне адекватно в Крыму. Те банки, которые там есть, вполне справляются с задачами обеспечения населения и картой "Мир", и кредитованием. На мой взгляд, потребности захода туда еще ста банков нет", - сказал он.

Как сообщало Накануне.RU, депутаты Госдумы в очередной раз подняли вопрос об отсутствии крупнейших госбанков в Крыму во время обсуждения проекта об уголовной ответственности за исполнение санкций в РФ. Авторы инициативы сказали, что на бездействие банков, не желающих открывать офисы из-за санкций, закон распространяться не будет. Тем не менее, парламентарии предположили, что можно привлечь руководителей кредитных организаций к административной ответственности.