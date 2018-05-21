Парфенов прилетит в Екатеринбург для заключения контракта с "Уралом"

Уже сегодня Дмитрий Парфенов может возглавить екатеринбургский "Урал", сменив на этом посту Александра Тарханова.

Как пишет "Спорт-Экспресс", 43-летний специалист в понедельник вылетит в Екатеринбург для согласования последних деталей контракта. По всей видимости, стороны найдут общий язык, и соглашение будет заключено, утверждает издание.

В минувшем сезоне Парфенов тренировал ленинградский "Тосно", с которым выиграл Кубок России, но вылетел в ФНЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер "Урала" Александр Тарханов сейчас находится в больнице.