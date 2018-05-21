Британский парламент призвал ужесточить санкции против лиц, связанных с Кремлем

Комитет по иностранным делам нижней палаты британского парламента призвал правительство страны ужесточить санкции против российских чиновников и олигархов, близких к Владимиру Путину. Об этом сообщает Independent со ссылкой на доклад комитета под названием "Московское золото: российская коррупция в Великобритании".

В документе говорится, что "использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц" может иметь негативные последствия для национальной безопасности" Великобритании.

Комитет обвиняет правительство во главе с Терезой Мэй в том, что, несмотря на жесткую риторику после покушения на Сергея Скрипаля, в действительности условия для российского бизнеса в Великобритании остаются благоприятными. Законодатели требуют ввести санкции против лиц и компаний, близких к Кремлю, уделив особое внимание владельцам элитной недвижимости в Великобритании, передает "Интерфакс".

Кроме того, в Докладе говорится о необходимости скорейшего принятия британской версии американского "закона Магнитского", который введет персональные санкции против россиян, причастных к нарушению прав человека и, в частности, к покушению в Солсбери.

Также в докладе сообщается, что Комитет британского парламента призвал правительство изучить пробелы в режиме санкций, позволившие En+ попасть на Лондонскую биржу и сотрудничать с G7.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании рассматривают возможность раскрывать личности бенефициаров компаний, которые хранят средства на британских Каймановых островах и Британских Виргинских островах.

В марте министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля власти туманного Альбиона выдали ордера на арест российского имущества "сомнительного происхождения".