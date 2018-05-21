ЛДПР предлагает выдавать ипотеку с 14 лет

В Госдуме предложили разрешить выдачу ипотеки россиянам с 14 лет. Инициативу Минстрою и ЦБ предложил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

"Проблема обеспечения жильем молодых людей уже много десятилетий носит нерешенный характер. Учитывая, что одним из самых распространённых способов приобретения недвижимости является ипотека, следует разработать юридический механизм совместно с Банком России, при котором лицам уже в 14-летнем возрасте выдавалась ипотека с закрепленным правом сдавать недвижимое имущество в аренду", — цитирует письмо Власова РИА Новости.

Депутат считает, что такой механизм позволит к 25-30 годам молодым людям иметь свое собственное жилье и без всяких проблем создать семью.

Одновременно депутат предлагает отказаться от практики, когда первые платежи гасят, в основном, проценты, а не основную часть долга.