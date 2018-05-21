Минобороны РФ: В Сирии зафиксированы новые нарушения режима перемирия

В течение суток в Сирии зафиксировано несколько случаев нарушения режима прекращения боевых действий, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По словам представителя военного ведомства, нарушения имели место в провинциях Алеппо, Хама и Деръа. Также российской военной полицией пресекаются попытки провокаций и противоправных действий в населённых пунктах Ялда, Баббила и Бейт-Сахм.

В остальном, по словам Евтушенко, центр примирения продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и оказанию всесторонней помощи мирным гражданам арабской республики.

В частности, отмечается успешное выполнение задач сирийскими инженерно-сапёрными подразделениями, подготовленные российскими специалистами.

"Только за прошедшие сутки в населённых пунктах Восточной Гуты и Восточного Каламуна проверено 23 сооружения, обезврежено три мины, семь снарядов и четыре самодельных взрывных устройства", — сообщил генерал-майор.

Кроме того, по его словам, в провинции Хомс за последние сутки 179 человек вернулись в свои дома, и 114 человек — в Восточной Гуте.



