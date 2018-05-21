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Путин утвердил кабмин: кто назначен, а кто остался за бортом? Путин утвердил состав Правительства: наукой и высшим образованием займется "эффективный менеджер" Котюков, Васильева осталась куратором над школами, новый руководитель МЧС Зиничев – бывший "охранник" Путина, а сын Патрушева – теперь главный по сельскому хозяйству. Но самое важное, Медведев потерял в кадрах гораздо больше, чем приобрел.
18.05.2018
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Тюменскую матрешку" обезглавили Двое из трех губернаторов "большой Тюменской области" покидают свои посты. Обоих чиновников за годы работы не раз "провожали" в Москву, впрочем, как и их коллегу из Ханты-Мансийского автономного округа – Наталью Комарову, которая на некоторое время станет не только хозяйкой Югры, но, в каком-то смысле – хозяйкой всей "матрешки". В регионах гадают, не обернется ли решение Медведева тем, что в составном субъекте останется только один "хозяин"?
18.05.2018
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Новости
21.05.2018 06:15 Мск (08:15 Екб)
политика | В России
"Единая Россия" обсудит пути обновления партии
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(2004) | Фото: Накануне.ru

Сегодня "Единая Россия" на конференции "Направление 2026" обсудит пути обновления партии и свое участие в реализации послания президента.
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Партийная конференция начнется с работы дискуссионных площадок. На них секретари региональных отделений, главы фракций "Единой России" в заксобраниях и депутаты Госдумы обсудят "Экономику роста", "Качество жизни" и "Обновление партии". По итогам этих дискуссий будет подготовлен проект резолюции — его партийцы должны будут принять на пленарном заседании, которое пройдет в формате совместного заседания ВСГС. Согласно программе конференции, заседание ВСГС назначено на 15:00.

В это же время на Охотном ряду состоится Совет Госдумы, в который помимо руководства палаты (спикер и его заместители) входят главы фракций, комитетов и комиссий. Порядка 15 членов Совета Госдумы одновременно являются членами ВС или ГС. Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме член ГС Сергей Неверов сказал, что сегодня утром он проводит заседание совета руководителей фракций вместе с Андреем Турчаком: "Там мы с ним этот вопрос (посещения ВСГС.— “Ъ”) проговорим и решим".

Первый замглавы фракции "Единой России" в Госдуме член ВС Андрей Исаев на вопрос, посетит он Совет Думы или ВСГС, ответил: "Пока не знаю. Это зависит от того, будет ли получаться на Совете Думы кворум. Решение мы (депутаты—члены ВСГС.— прим. ред.) примем в понедельник в первой половине дня". Вместо глав комитетов на Совет Думы могут ходить их первые заместители. А вместо председателя Госдумы Совет палаты может проводить один из двух первых вице-спикеров (ст. 13 думского регламента).

В нижней палате утверждают, что Вячеслав Володин планирует сегодня сам проводить Совет палаты. На Охотном ряду в этот день пройдут и иные мероприятия, в частности заседание межпарламентской группы со спикером парламента Казахстана, говорит источник. В соответствии с информацией, ранее разосланной парламентским журналистам, встреча господина Володина с председателем Мажилиса Республики Казахстан Нурланом Нигматулиным начнется в 11 утра, а заседание межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству с Казахстаном (с участием обоих спикеров) — в 12:30.

Иначально партийную конференцию планировалось провести 18 мая — в пятницу, не пленарный день. В партии сказали, что перенос мероприятия связан с графиком премьера—лидера "Единой России" Дмитрия Медведева.

Политолог Андрей Колядин говорит, что "партия — последний спорный ресурс", сейчас она "медленно, но верно выходит из-под влияния спикера, отвечавшего за нее последние семь лет". По мнению господина Колядина, "самое рациональное для Володина — партию отпустить, потому что теперь сфера его ответственности это Дума". Депутатам Госдумы от "Единой России" эксперт напоминает, что "партийную дисциплину и подчинение ее членов руководству никто не отменял": "Есть устав партии. Если ты ее член, подчиняешься его требованиям и руководству партии. Если нет — выходишь из партии". Первый замглавы исполкома "Единой России" Максим Жаворонков заверил, что исполком "снимал" предварительную явку и кворум на заседании ВСГС будет, пишет газета "Коммерсант".

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21.05.2018 06:15 Мск | информационная служба Накануне.RU
08:15 Екб


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"Единая Россия" обсудит пути обновления партии
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