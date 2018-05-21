"Единая Россия" обсудит пути обновления партии

Сегодня "Единая Россия" на конференции "Направление 2026" обсудит пути обновления партии и свое участие в реализации послания президента.

Партийная конференция начнется с работы дискуссионных площадок. На них секретари региональных отделений, главы фракций "Единой России" в заксобраниях и депутаты Госдумы обсудят "Экономику роста", "Качество жизни" и "Обновление партии". По итогам этих дискуссий будет подготовлен проект резолюции — его партийцы должны будут принять на пленарном заседании, которое пройдет в формате совместного заседания ВСГС. Согласно программе конференции, заседание ВСГС назначено на 15:00.

В это же время на Охотном ряду состоится Совет Госдумы, в который помимо руководства палаты (спикер и его заместители) входят главы фракций, комитетов и комиссий. Порядка 15 членов Совета Госдумы одновременно являются членами ВС или ГС. Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме член ГС Сергей Неверов сказал, что сегодня утром он проводит заседание совета руководителей фракций вместе с Андреем Турчаком: "Там мы с ним этот вопрос (посещения ВСГС.— “Ъ”) проговорим и решим".

Первый замглавы фракции "Единой России" в Госдуме член ВС Андрей Исаев на вопрос, посетит он Совет Думы или ВСГС, ответил: "Пока не знаю. Это зависит от того, будет ли получаться на Совете Думы кворум. Решение мы (депутаты—члены ВСГС.— прим. ред.) примем в понедельник в первой половине дня". Вместо глав комитетов на Совет Думы могут ходить их первые заместители. А вместо председателя Госдумы Совет палаты может проводить один из двух первых вице-спикеров (ст. 13 думского регламента).

В нижней палате утверждают, что Вячеслав Володин планирует сегодня сам проводить Совет палаты. На Охотном ряду в этот день пройдут и иные мероприятия, в частности заседание межпарламентской группы со спикером парламента Казахстана, говорит источник. В соответствии с информацией, ранее разосланной парламентским журналистам, встреча господина Володина с председателем Мажилиса Республики Казахстан Нурланом Нигматулиным начнется в 11 утра, а заседание межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству с Казахстаном (с участием обоих спикеров) — в 12:30.

Иначально партийную конференцию планировалось провести 18 мая — в пятницу, не пленарный день. В партии сказали, что перенос мероприятия связан с графиком премьера—лидера "Единой России" Дмитрия Медведева.

Политолог Андрей Колядин говорит, что "партия — последний спорный ресурс", сейчас она "медленно, но верно выходит из-под влияния спикера, отвечавшего за нее последние семь лет". По мнению господина Колядина, "самое рациональное для Володина — партию отпустить, потому что теперь сфера его ответственности это Дума". Депутатам Госдумы от "Единой России" эксперт напоминает, что "партийную дисциплину и подчинение ее членов руководству никто не отменял": "Есть устав партии. Если ты ее член, подчиняешься его требованиям и руководству партии. Если нет — выходишь из партии". Первый замглавы исполкома "Единой России" Максим Жаворонков заверил, что исполком "снимал" предварительную явку и кворум на заседании ВСГС будет, пишет газета "Коммерсант".