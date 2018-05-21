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18.05.2018
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Тюменскую матрешку" обезглавили Двое из трех губернаторов "большой Тюменской области" покидают свои посты. Обоих чиновников за годы работы не раз "провожали" в Москву, впрочем, как и их коллегу из Ханты-Мансийского автономного округа – Наталью Комарову, которая на некоторое время станет не только хозяйкой Югры, но, в каком-то смысле – хозяйкой всей "матрешки". В регионах гадают, не обернется ли решение Медведева тем, что в составном субъекте останется только один "хозяин"?
18.05.2018
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Кадыров усомнился в ответственности ИГ за нападение на церковь в Грозном
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Рамзан Кадыров (2016) | Фото:beticon.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров усомнился в достоверности информации о том, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ; запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на православную церковь в Грозном.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на храм Архангела Михаила напали четверо боевиков, все они были уничтожены.

По данным организации SITE Intelligence Group, ответственность за произошедшее в столице Чеченской республики взяла на себя ИГ.

"Когда иблисское государство практически разгромлено, некие зарубежные сайты с регулярным постоянством сообщают, что оно организовало всё, что на свете происходит, включая и низкую яйценоскость на какой-то птицефабрике", — заявил Кадыров в своём телеграм-канале.

По его мнению, цель таких сообщений заключается во внушении обывателю, что ИГ "до сих пор всесильная организация, способная готовить и осуществлять террористические акты в десятках стран".

"Я не говорю, что его сторонники не стали бы отдавать приказ на столь бесчеловечную акцию, но в конкретном случае есть оперативная информация, откуда поступало поручение, с какой стороны дует ветер", — пояснил глава Чечни, подчеркнув, что "переведение стрелок" на ИГ в данном случае означает "увести расследование в сторону от реальных покровителей".

По мнению Кадырова, подробная информация станет известна широкому кругу лиц по прошествии некоторого времени.

"В Чечне нет и никогда не будет никакого иблисского государства и его эмиссаров, — подчеркнул глава Чечни. — А те, кто стояли за событиями в церкви Архангела Михаила, понесут самое суровое наказание, предусмотренное законом. В этом никому не следует сомневаться".

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21.05.2018 06:00 Мск | Чечня | информационная служба Накануне.RU
08:00 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.05.2018 19:48 Мск
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Кадыров усомнился в ответственности ИГ за нападение на церковь в Грозном
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