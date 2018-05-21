Кадыров усомнился в ответственности ИГ за нападение на церковь в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров усомнился в достоверности информации о том, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ; запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на православную церковь в Грозном.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на храм Архангела Михаила напали четверо боевиков, все они были уничтожены.

По данным организации SITE Intelligence Group, ответственность за произошедшее в столице Чеченской республики взяла на себя ИГ.

"Когда иблисское государство практически разгромлено, некие зарубежные сайты с регулярным постоянством сообщают, что оно организовало всё, что на свете происходит, включая и низкую яйценоскость на какой-то птицефабрике", — заявил Кадыров в своём телеграм-канале.

По его мнению, цель таких сообщений заключается во внушении обывателю, что ИГ "до сих пор всесильная организация, способная готовить и осуществлять террористические акты в десятках стран".

"Я не говорю, что его сторонники не стали бы отдавать приказ на столь бесчеловечную акцию, но в конкретном случае есть оперативная информация, откуда поступало поручение, с какой стороны дует ветер", — пояснил глава Чечни, подчеркнув, что "переведение стрелок" на ИГ в данном случае означает "увести расследование в сторону от реальных покровителей".

По мнению Кадырова, подробная информация станет известна широкому кругу лиц по прошествии некоторого времени.

"В Чечне нет и никогда не будет никакого иблисского государства и его эмиссаров, — подчеркнул глава Чечни. — А те, кто стояли за событиями в церкви Архангела Михаила, понесут самое суровое наказание, предусмотренное законом. В этом никому не следует сомневаться".