Свадьба принца Гарри и Меган Маркл обошлась в $43 млн

Свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл стоила королевской семье $43 млн.

Журналисты портала BriedBook рассчитали примерную стоимость церемонии, опираясь на данные сервисов по подготовке торжеств. Предполагается, что большая часть средств была потрачена на охрану — $40 млн. Услуги организаторов свадьбы обошлись в $150 тыс. Музыканты стоили больше $400 тыс., работа флористов была оценена в $150 тыс., фотографов и операторов — $23 тыс. Угощение для гостей стоило $385 тыс. По данным журналистов, цена свадебного торта превысила $65 тыс.

Ранее стало известно о том, что наряд невесты принца Гарри обошелся в $135 тыс. сообщает Lenta.ru.

Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая в Виндзорском замке. В церемонии приняли участие 2 тыс. 640 гостей, среди которых члены королевской семьи, певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джордж Клуни, Виктория и Дэвид Бекхэмы.