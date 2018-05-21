Более 20 тысяч жителей Свердловской области продолжают оставаться без света

В Свердловской области без электроснабжения остаются 20 тыс. 507 потребителей в Первоуральском ГО, Талицком ГО, Верхней Пышме, Сухом Логу, Богдановиче, Туринском ГО, Арамильском ГО и в Верхней Пышме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Облкомммунэнерго", аварийно-восстановительные работы продолжаются. Грозовым фронтом повреждены 19 ЛЭП 6-10 кВ, 40 линий электропередачи 0,4 кВ, отключено 120 трансформаторных подстанций. Основные повреждения – короткие замыкания на линиях и обрывы проводов, излом опор и траверс. Электричество восстанавливают 23 бригады. По возможности энергетики подключают абонентов по резервным схемам электроснабжения.

В Свердловской области продолжает действовать штормовое предупреждение.

Как сообщалось ранее, 20 мая населенные пункты в Артинском, Красноуфимском, Михайловском, Первоуральском, Ревдинском, Сысертском и Белоярском районах из-за шквалистого ветра остались без электричества. Без света остались 30 тыс. человек. Шквалистый ветер привел к повреждениям кровли зданий, падению деревьев и рекламных конструкций.