Армения получит российские ЗРК "Тор"

Армия Армении в ближайшие месяцы получат российские зенитно-ракетные комплексы "Тор".

Об этом сообщалось в эфире телепрограммы "Зинуж" Первого государственного телеканала Армении. Боевые характеристики ЗРК прокомментировал заместитель начальника войск ПВО Армении полковник Артур Погосян. "Система "Тор" - это сверхсовременный зенитно-ракетный комплекс, который может в автоматическом режиме, даже без участия личного состава, вести борьбу с воздушными нападениями любого спектра, в том числе с высокоточными ракетами", - заявил Погосян.

18 мая новый премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что развитие вооруженных сил является приоритетом руководства Армении. При этом главным партнером в сфере обороны, по словам премьера, продолжает оставаться Россия, сообщает ТАСС.

"Тор" разработан для обеспечения тактической защиты войск и гражданских объектов от ударов с воздуха. Комплекс способен уничтожить ракеты, беспилотные летательные аппараты, авиационные бомбы, самолеты и вертолеты противника.