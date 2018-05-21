Ротенберг сообщил, сколько прослужит Крымский мост

Аркадий Ротенберг - руководитель компании "Стройгазмонтаж", которая являлась генеральным подрядчиком строительства Крымского моста, рассказал, сколько может простоять переход через Керченский пролив без ремонта.

"Сто лет он простоит, это минимальная цифра, которую мы гарантируем. Все сделано надежно, прочно. Его три раза пытались строить, сейчас четвертый мы строим. Когда немцы построили, пошли льды и этот мост у них снесло. Сейчас мы это все учитывали", - сообщил он. По словам бизнесмена, на 84 суток работы по строительству были остановлены из-за погодных условий. "Здесь постоянные ветра, а когда ветер - стройка практически стоит", - рассказал Ротенберг. Он подчеркнул, что сложности при работе на строительстве моста были, но за счет желания и профессионализма с ними удалось справиться.

Отвечая на вопрос о том, что будет с командой, работавшей над Крымским мостом, Ротенберг признался, что есть некие планы на будущие проекты, о которых он пока не хотел бы говорить, сообщает "Интерфакс".

Напомним, открытие Крымского моста состоялась 15 мая. В мероприятии принял участие президент Владимир Путин.