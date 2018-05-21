Tesla работает над полноприводным автомобилем с двумя двигателями

Компания Tesla работает над созданием полноприводного автомобиля Model 3.

Как сообщил основатель компании Илон Маск в своем Twitter, автомобиль будет иметь два двигателя. Model 3 принесет владельцу "потрясающие" ощущения. По словам бизнесмена, она сможет разгоняться до 96 км/ч за 3,5 сек., при этом максимальная скорость автомобиля составит около 250 км/ч. По словам Маска, заряда аккумулятора Model 3 хватит на 500 км.

Стоимость автомобиля составит $73 тыс. По словам главы Tesla, в эту сумму "входит колеса, краска — все (кроме автопилота)". При этом Маск отмечает, что "BMW M3 стоит столько же, но Tesla на 15% быстрее и удобнее в управлении. На треке ей не будет равных", — добавил предприниматель.