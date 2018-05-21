Частный вертолет разбился в Хабаровском крае

В Хабаровском крае совершил аварийную посадку частный вертолет "Газель 342".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, сообщение о происшествии поступило спасателям минувшей ночью.

Аварийная посадка машины произошла в районе слияния рек Шевли и Уда Тугуро-Чумиканского района. Во время инцидента вертолет загорелся. Три человека успели эвакуироваться.

По дороге к рядом стоящему охотничьему домику у одного человека случился сердечный приступ, в результате чего он скончался.

Как сообщает "Интерфакс, два человека, оставшиеся в живых, доставлены в больницу поселка Экимчан. Тело третьего человека будет доставлено в морг. Все трое являются жителями Амурской области.