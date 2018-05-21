Российская сборная по хоккею потратила €350 тысяч на икру и водку - СМИ

Сборная России по хоккею потратила около €350 тыс. на икру и алкоголь.

Это произошло на ЧМ по хоккею в Дании, во время проживания спортсменов в одном из отелей Копенгагена.

Как пишет финское издание Iltalehti, хоккеисты российской сборной заказывали, в основном, икру и спиртное. По словам сотрудника отеля, в котором проживали спортсмены, во время турнира хоккеисты заказывали значительное количество алкоголя, в основном, водки. "Я редко видел таких злых и разочарованных клиентов, как в четверг, когда Россия вылетела от Канады. После поражения водка текла рекой вместе с икрой", — отметил он, сообщает "Советский спорт".

Напомним, 17 мая в четвертьфинале Чемпионата мира по хоккею сборная России уступила сборной Канады со счетом 4:5. Проиграв "кленовым листьям", сборная России вылетела из чемпионата мира по хоккею.