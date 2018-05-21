В аэропорту Санкт-Петербурга Боинг 737 прервал взлет из-за неисправности двигателя

Следователи выясняют обстоятельства и причины инцидента в аэропорту Пулково.

Как сообщает телеграм-канал СКР, лайнер авиакомпании "Алроса", вылетавший рейсом Санкт-Петербург - Москва, осуществляя разгон по взлетно-посадочной полосе, прекратил взлет и вернулся на стоянку. По одной из версии, у Боинг 737 был неисправен двигатель. На борту воздушного судна находилось 156 пассажиров.

Следователи и криминалисты, а также технические специалисты осматривают двигатель лайнера.

Самолет через Москву направлялся в якутский город Мирный. Из-за неисправности Боинг 737 вылетел из Пулково спустя почти 6 часов, сообщает ТАСС.

Как сообщает "Фонтанка", авиакомпания "Алроса" проведёт дополнительные проверки в своём лётном парке.