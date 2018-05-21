В Югре потушен первый лесной пожар

Возгорание возникло на землях лесного фонда Самаровского лесничества в 74 км от окружной столицы в сторону Нягани, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В специализированную диспетчерскую службу Югры сообщение о первом лесном пожаре поступило вечером 19 мая. По информации специалистов "Базы авиационной и наземной охраны лесов", площадь возгорания составила 0,02 га. Пожар был потушен в течение 20 минут.

На сегодняшний день действующих пожаров в автономном округе нет.

Отметим, что в этом году лесопожарный сезон начался на две недели раньше, чем в 2017-м. О его начале объявили 23 апреля.