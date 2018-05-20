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Путин утвердил кабмин: кто назначен, а кто остался за бортом? Путин утвердил состав Правительства: наукой и высшим образованием займется "эффективный менеджер" Котюков, Васильева осталась куратором над школами, новый руководитель МЧС Зиничев – бывший "охранник" Путина, а сын Патрушева – теперь главный по сельскому хозяйству. Но самое важное, Медведев потерял в кадрах гораздо больше, чем приобрел.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Тюменскую матрешку" обезглавили Двое из трех губернаторов "большой Тюменской области" покидают свои посты. Обоих чиновников за годы работы не раз "провожали" в Москву, впрочем, как и их коллегу из Ханты-Мансийского автономного округа – Наталью Комарову, которая на некоторое время станет не только хозяйкой Югры, но, в каком-то смысле – хозяйкой всей "матрешки". В регионах гадают, не обернется ли решение Медведева тем, что в составном субъекте останется только один "хозяин"?
18.05.2018
политика ;
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В пригороде Шадринска горят поля и дачные дома
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пожар вблизи Шадринска (2018) | Фото:

20 мая во второй половине дня из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды загорелся дачный заброшенный кооператив вблизи Шадринска, передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительной информации, полученной на месте ЧП от сотрудников МЧС, пострадавших среди местного населения нет, чего не скажешь о дачных домиках и насаждениях сосен - на площади нескольких десятков гектаров выгорело все: на месте находились несколько пожарных расчетов.

пожар вблизи Шадринска(2018)|Фото:

По состоянию на 16.30 20 мая пожарным удалось локализовать огонь, однако потушить пламя они не могли.

В МЧС региона Накануне.RU не удалось оперативно получить комментарий, все подробности станут известны утром 21 мая.

пожар вблизи Шадринска(2018)|Фото:

Как сообщало Накануне.RU, лесной пожар в Курганской области сегодня подобрался к деревне Камышное Притобольного района.

В МЧС отмечают, что в выходные многочисленные рукотворные очаги возгораний с неимоверной скоростью разносимые шквалистыми порывами ветра, усиливающиеся 30-градусной жарой полыхали по всему региону.

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20.05.2018 20:59 Мск | Курган | информационная служба Накануне.RU
22:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.05.2018 19:31 Мск
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Ранее 17.05.2018 15:01 Мск
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В пригороде Шадринска горят поля и дачные дома
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