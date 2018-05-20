В пригороде Шадринска горят поля и дачные дома

20 мая во второй половине дня из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды загорелся дачный заброшенный кооператив вблизи Шадринска, передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительной информации, полученной на месте ЧП от сотрудников МЧС, пострадавших среди местного населения нет, чего не скажешь о дачных домиках и насаждениях сосен - на площади нескольких десятков гектаров выгорело все: на месте находились несколько пожарных расчетов.

По состоянию на 16.30 20 мая пожарным удалось локализовать огонь, однако потушить пламя они не могли.

В МЧС региона Накануне.RU не удалось оперативно получить комментарий, все подробности станут известны утром 21 мая.

Как сообщало Накануне.RU, лесной пожар в Курганской области сегодня подобрался к деревне Камышное Притобольного района.

В МЧС отмечают, что в выходные многочисленные рукотворные очаги возгораний с неимоверной скоростью разносимые шквалистыми порывами ветра, усиливающиеся 30-градусной жарой полыхали по всему региону.