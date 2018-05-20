В Германии оскорбились букетом Путина для Меркель: "Напомнил, что она женщина!"

Немецкий таблоид Bild увидел "скрытый смысл" в том, что президент России Владимир Путин подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель букет цветов во время переговоров в Сочи. Журналисты сочли этот жест оскорбительным.

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Автор статьи заявил, что в сочинской резиденции Бочаров Ручей произошла "дипломатическая дуэль", в рамках которой стороны "обмениваются ударами". В том, что президент России подарил Меркель букет журналист тоже увидел завуалированный посыл.

"Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление", — утверждается в публикации. Автор добавляет, что в серьезных политических кругах не заведено дарить друг другу цветы при встрече. Российский лидер же своим жестом послал канцлеру Германии "сигнал", что он мужчина, а она женщина, пишет Bild. Автор материала счел это "оскорбительным", пишет РИА Новости.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Bild назвал Путина хозяином мировой политической арены‍.