Запрещенная в России ИГ взяло на себя ответственность за нападение на церковь в Грозном‍

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на церковь Архангела Михаила в Грозном. Об этом сообщила SITE Intelligence Group, которая проводит мониторинг связанных с террористами СМИ.

Напомним, на храм напали четверо боевиков, все они были уничтожены. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что личности нападавших установлены: двое из них являются жителями села Гелдаган, один из посёлка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного. Сейчас правоохранительные органы устанавливают сообщников.

"Есть оперативная информация, что приказы бандиты получили с территории одной из западных стран", - сообщил Кадыров.

В результате перестрелки между нападавшими и полицией погибли два полицейских и один прихожанин.