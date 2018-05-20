В Зауралье лесные пожары подобрались к населенным пунктам

Верховой лесной пожар в Курганской области сегодня подобрался к деревне Камышное Притобольного района. Из-за смены направления и усиления ветра огонь подошел на несколько сот метров к населенному пункту.

Как сообщили Накануне.RU в главном управлении МЧС по региону, на место отправилась аэромобильная группировка спасателей и пожарные – всего на защите населенного пункта было сосредоточено более 60 человек и 20 единиц техники.

"Огненный фронт удалось остановить на расстоянии 200 метров от деревни. Для желающих покинуть населенный пункт в случае наихудшего сценария развития событий была организована эвакуация населения. В соседний населенный пункт Нагорское было отправлено около 40 человек на двух автобусах (это граждане пожилого возраста и малолетние дети), остальные от эвакуации отказались", - сообщили в управлении.

К настоящему моменту пожар удалось локализовать.

В МЧС отмечают, что в выходные многочисленные рукотворные очаги возгораний с неимоверной скоростью разносимые шквалистыми порывами ветра, усиливающиеся 30-градусной жарой полыхали по всему региону. Пожарно-спасательные подразделения даже не успевали возвращаться в места постоянной дислокации, перемещаясь для ликвидации пожаров из одного района в другой.

Только за 20 мая удалось в буквальном смысле этого слова отстоять населенные пункты Логоушка и Новосидоровка в Кетовском районе, Камышное в Притобольном районе, Мыркайское в Мишкинском районе, Чесноковка в Щучанском районе и ст. "Розы" в Варгашинском районе.