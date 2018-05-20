Команда США взяла "бронзу" в ЧМ по хоккею

Сборная США одержала победу в матче за третье место на Чемпионате мира по хоккею. Американцы обыграли хоккеистов Канады со счетом 4:1, передает корреспондент Накануне.RU.

В составе команды-победителя шайбы забили Крис Крайдер, Ник Бонино и Андерс Ли. Ответную шайбу в ворота США оформил Марк-Эдуард Власич.

Сборная США в восьмой раз стала бронзовым призером чемпионата мира.

Добавим, что сборные уже играли в групповом этапе ЧМ. США выиграла матч буллитам со счетом 5:4.

Сегодня состоится матч за первое место между Швецией и Швейцарией.