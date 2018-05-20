Абрамовичу не продлили британскую визу

У бизнесмена Романа Абрамовича истекла британская виза инвестора, а новую предпринимателю не выдали. По данным The Bell виза истекла три недели назад.

По словам собеседника издания, официального отказа в выдаче новой визы не поступало, власти Великобритании продолжают рассматривать документы Абрамовича.

Представитель бизнесмена не стал комментировать эту информацию, сообщает "Коммерсант". В департаменте британского правительства, отвечающем за иммиграционный контроль, также отказались от комментариев.

Российский бизнесмен с июля 2003 года является владельцем английского футбольного клуба "Челси". Помимо этого в Лондоне зарегистрирован металлургический холдинг Evraz, в котором Роману Абрамовичу принадлежит 30,76% акций. Россиянин также владеет несколькими объектами недвижимости в столице Великобритании, в числе которых особняк на улице Кенсингтон-Пэлес Гарденс и дом на Честер сквер, а также две квартиры.

Как сообщало Накануне.RU, Роман Абрамович попал в список самых богатых людей Британии, он оказался в рейтинге на 13-й строчке с состоянием £9,333 млрд.