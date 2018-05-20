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Путин утвердил кабмин: кто назначен, а кто остался за бортом? Путин утвердил состав Правительства: наукой и высшим образованием займется "эффективный менеджер" Котюков, Васильева осталась куратором над школами, новый руководитель МЧС Зиничев – бывший "охранник" Путина, а сын Патрушева – теперь главный по сельскому хозяйству. Но самое важное, Медведев потерял в кадрах гораздо больше, чем приобрел.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1
Аналитика
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Тюменскую матрешку" обезглавили Двое из трех губернаторов "большой Тюменской области" покидают свои посты. Обоих чиновников за годы работы не раз "провожали" в Москву, впрочем, как и их коллегу из Ханты-Мансийского автономного округа – Наталью Комарову, которая на некоторое время станет не только хозяйкой Югры, но, в каком-то смысле – хозяйской всей "матрешки". В регионах гадают, не обернется ли решение Медведева тем, что в составном субъекте останется только один "хозяин"?
18.05.2018
политика ;
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Новости
20.05.2018 15:15 Мск (17:15 Екб)
общество | Курганская область
Ветер, дождь, град, гроза - в ближайшие часы Курганскую область ждет непогода
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ураган, непогода (2017) | Фото:https://vk.com/kurgan

По прогнозу курганских синоптиков в ближайшие часы, вечером 20 мая и ночью 21 мая по области ожидается шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с, крупный град, грозы, сильный дождь.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными явлениями повышается вероятность отключения электроэнергии в населенных пунктах, обрывов линий электропередач, природных пожаров, ДТП, обрушения слабо укрепленных конструкций, падения деревьев со слабой корневой системой, нарушения целостности кровли жилых домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления МЧС по Курганской области.

Предупреждение о прогнозируемых метеоусловиях направлено главам муниципалитетов, руководителям министерств и ведомств, объектов экономики. Рекомендовано довести предупреждение до ответственных лиц, организаций и населения; организовать контроль изменения погодных условий на подведомственной территории.

В целях предупреждения возникновения возможных негативных последствий проводится смс-оповещение населения.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня шторм пронесся по территории Свердловской области.

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20.05.2018 15:15 Мск | Курган | информационная служба Накануне.RU
17:15 Екб


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Ветер, дождь, град, гроза - в ближайшие часы Курганскую область ждет непогода
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