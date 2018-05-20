Ветер, дождь, град, гроза - в ближайшие часы Курганскую область ждет непогода

По прогнозу курганских синоптиков в ближайшие часы, вечером 20 мая и ночью 21 мая по области ожидается шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с, крупный град, грозы, сильный дождь.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными явлениями повышается вероятность отключения электроэнергии в населенных пунктах, обрывов линий электропередач, природных пожаров, ДТП, обрушения слабо укрепленных конструкций, падения деревьев со слабой корневой системой, нарушения целостности кровли жилых домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления МЧС по Курганской области.

Предупреждение о прогнозируемых метеоусловиях направлено главам муниципалитетов, руководителям министерств и ведомств, объектов экономики. Рекомендовано довести предупреждение до ответственных лиц, организаций и населения; организовать контроль изменения погодных условий на подведомственной территории.

В целях предупреждения возникновения возможных негативных последствий проводится смс-оповещение населения.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня шторм пронесся по территории Свердловской области.