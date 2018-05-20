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Путин утвердил кабмин: кто назначен, а кто остался за бортом? Путин утвердил состав Правительства: наукой и высшим образованием займется "эффективный менеджер" Котюков, Васильева осталась куратором над школами, новый руководитель МЧС Зиничев – бывший "охранник" Путина, а сын Патрушева – теперь главный по сельскому хозяйству. Но самое важное, Медведев потерял в кадрах гораздо больше, чем приобрел.
18.05.2018
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Тюменскую матрешку" обезглавили Двое из трех губернаторов "большой Тюменской области" покидают свои посты. Обоих чиновников за годы работы не раз "провожали" в Москву, впрочем, как и их коллегу из Ханты-Мансийского автономного округа – Наталью Комарову, которая на некоторое время станет не только хозяйкой Югры, но, в каком-то смысле – хозяйской всей "матрешки". В регионах гадают, не обернется ли решение Медведева тем, что в составном субъекте останется только один "хозяин"?
18.05.2018
политика ;
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Новости
20.05.2018 14:58 Мск (16:58 Екб)
политика | Украина
Порошенко намерен провести ревизию договоров, подписанных в рамках СНГ
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Петр Порошенко (2017) | Фото: Reuters

Украина пересмотрит все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдет из тех, в которых найдется хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко, передает корреспондент Накануне.RU.
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Порошенко напомнил, что вчера подписал указ, которым окончательно было прекращено участие Украины в работе уставных органов так СНГ и закрывается постоянное представительство при этой организации.

"Украина, начиная с Беловежской пущи, рассматривала СНГ как инструмент цивилизованного развода с империей. Цивилизованного по российской вине не получилось. Москва стремилась превратить Содружество на обновленную империю, где бы все, как в старые советские времена, сверяли часы по Спасской башне Кремля. Поэтому Украина не ратифицировала Устав СНГ и так и не стала, и не собиралась становиться, полноценной участницей СНГ. Теперь мы внимательно пересмотрим все международные договора, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых найдем хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам", - подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что видит свою миссию в безвозвратном выходе Украины "из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи".

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20.05.2018 14:58 Мск | Киев | информационная служба Накануне.RU
16:58 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.05.2018 00:27 Мск
Порошенко поручил подготовить предложения об отзыве представителей Украины из органов СНГ








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Порошенко намерен провести ревизию договоров, подписанных в рамках СНГ
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