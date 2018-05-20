Порошенко намерен провести ревизию договоров, подписанных в рамках СНГ

Украина пересмотрит все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдет из тех, в которых найдется хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко, передает корреспондент Накануне.RU.

Порошенко напомнил, что вчера подписал указ, которым окончательно было прекращено участие Украины в работе уставных органов так СНГ и закрывается постоянное представительство при этой организации.

"Украина, начиная с Беловежской пущи, рассматривала СНГ как инструмент цивилизованного развода с империей. Цивилизованного по российской вине не получилось. Москва стремилась превратить Содружество на обновленную империю, где бы все, как в старые советские времена, сверяли часы по Спасской башне Кремля. Поэтому Украина не ратифицировала Устав СНГ и так и не стала, и не собиралась становиться, полноценной участницей СНГ. Теперь мы внимательно пересмотрим все международные договора, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых найдем хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам", - подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что видит свою миссию в безвозвратном выходе Украины "из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи".