На старт марафона "ЗаБег" в Екатеринбурге вышли 2100 человек

На старт вышли всероссийского полумарафона "ЗаБег" в Екатеринбурге вышли 2100 человек. Дистанций было четыре: 2, 5, 10 и 21,1 километр. Даже несмотря на погодные условия,забеги продолжали стартовать, сообщили Накануне.RU организаторы забега.

В Екатеринбурге на беговые трассы вышли призеры Олимпийских игр Ольга Котлярова и Иван Алыпов, бегуны из Областного спортивного клуба инвалидов "Родник", а также начальник управления по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации города Людмила Фитина.

"Сегодня была сложная трасса для участников, конечно, из-за плохой погоды. Все промокли до нитки, было холодно. Даже несмотря на это, люди остались довольны: они прибегали на финиш довольные собой. Мы удивлены, что до конца добежали практически все, очень мало людей сошли с дистанции. Это настоящий уральский характер! Даже если Екатеринбург не станет беговой столицей, то городом героев его точно можно назвать!" - комментирует руководитель оргкомитета Павел Шалупов.

Напомним, "ЗаБег" проходил одновременно в 15 городах России: от Москвы до Владивостока. После стартов организаторы огласят победителя на звание беговой столицы России.В прошлом году звание беговой столицы завоевала Казань, однако, в этом году, у Екатеринбурга есть все шансы взять титул.