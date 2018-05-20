Два профессиональных парашютиста разбились в Татарстане

В Татарстане при прыжке с парашютом разбились два профессиональных спортсмена.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного управления СКР по республике, семеро спортсменов выполняли свободное падение с высоты от 4 тыс. до 1,6 тыс. метров. После выполнения упражнения они стали раскрывать парашюты. В этот момент один спортсмен влетел в уже раскрывшийся парашют второго. В результате удара оба потеряли сознание и спустились на запасном парашюте.

"В результате полученных телесных повреждений один скончался в карете "скорой помощи", второй – спустя несколько часов в больнице", - сообщили в следственном комитете.

Оба спортсмена имели значительный опыт прыжков – не менее 600 у каждого.