Школьник упал в заброшенную шахту предприятия в Братске

10-летний школьник погиб, упав в заброшенную шахту предприятия в Братске. Об этом Следственный комитет России сообщил в своем канале в "Там-там", передает корреспондент Накануне.RU.

Мальчик накануне ушел из дома, на его поиски отправились отряды полиции и добровольцы. Тело мальчика было обнаружено в одной из заброшенных шахт. Смерть школьника наступила в результате падения с высоты.

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Следователи устанавливают ответственных за безопасное содержание шахты