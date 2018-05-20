30 тысяч жителей Свердловской области остались без света из-за грозы

Населенные пункты в Артинском, Красноуфимском, Михайловском, Первоуральском, Ревдинском, Сысертском и Белоярском районах из-за шквалистого ветра остались без электричества. Без электроснабжения находится около 30 тысяч человек, сообщили Накануне.RU в департамент по связям с общественностью МРСК Урала.

Энергетики работают над устранением последствий непогоды. На данный момент энергетики оценивают объем погашенной нагрузки, так как технологические нарушения произошли как на линиях электропередачи классом напряжения 110 - 35 кВ, так и на распределительных сетях. Грозовой фронт в настоящий момент переместился с юга на восток области. И фиксируются новые отключения.

"Аварийно-восстановительные бригады "МРСК Урала" незамедлительно выехали на места инцидентов для устранения последствий природной стихии. Также, специалисты филиала "Свердловэнерго" выполняют необходимые переключения для подключения потребителей по резервным схемам электроснабжения", - сообщили в компании.

Как сообщало Накануне.RU, шквалистый ветер привел к повреждениям кровли зданий, падению деревьев и рекламных конструкций.