Санкции против России в основном вредят европейским и немецким предприятиям. В интересах Германии их отменить, заявила в интервью Neue Osnabrücker Zeitung сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт.

Политик призвала покончить с "ледниковым периодом в отношениях с Москвой". Вместе с тем, по ее мнению, Германия должна и дальше критиковать присоединение Крыма к России, а также действия Москвы в Сирии, сообщает РИА Новости.

США, как отметила политик, потратили пять миллиардов долларов, чтобы свергнуть власть на Украине. "При этом страна до сих пор намеревается вступить в НАТО. Все знали, что Россия не будет дожидаться, когда военная база в Крыму окажется на территории НАТО", — заявила она.

Как сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в Сочи. После этого немецкие СМИ назвали российского лидера хозяином мировой политической арены.