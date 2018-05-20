Сваленные деревья, упавшие щиты. По Екатеринбургу прошла первая гроза

Уральцы в социальных сетях делятся фотографиями последствий грозового ливня, который прошелся по Екатеринбургу и окрестностям. Несмотря на то, что стихия бушевала недолго, в некоторых районах города упали деревья, пострадали рекламные конструкции, передает корреспондент Накануне.RU.

На Сортировке мощный порывом ветра сорвало забор и он оказался на автомобиле, отмечено в сообществе "Типичный Екатеринбург".





На другое авто уже на ЖБИ упали оконные рамы одного из домов. "На Шарташе несколько деревьев упало, в том числе и здоровых", - сообщают жители.





в Арамили ветром сорвало крышу с "Магнита". Горожане говорят о том, что ветер повредил и ряд частных домов: "В Арамили снесло шифер с крыш домов по октябрьской. Я с дочерью едва в подъезд забежать успел".





Как сообщало Накануне.RU, синоптики сегодня объявили штормовое предупреждение в Свердловской области.