В центре Челябинска крупное ДТП. Погиб водитель

В Челябинске, на регулируемом перекрестке улиц Комарова и Салютная столкнулись четыре автомобиля. На месте происшествия скончался водитель, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным регионального управления МВД, водитель автомобиля БМВ, мужчина 1995 года рождения, столкнулся с авто Шкода-Октавия, Лада-Веста и ГАЗ-31029.

Водитель автомобиля ЛАДА-Веста, мужчина 1981 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия. По предварительной информации, еще два человека получили травмы: пассажир автомобиля ГАЗ и водитель автомобиля Шкода.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД по факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка.