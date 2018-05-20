Россия может вновь запустить "Сатану"

в этот день
20.05.18
16:13
В Екб.18:13
Два губернатора "тюменской матрешки" получили назначения в Правительство РФ
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Общественники Екатеринбурга взволнованы из-за планов убрать памятник Ленину
Главное
Полиция предотвратила большое количество жертв при нападении на храм в Грозном

Тема дня
Путин утвердил кабмин: кто назначен, а кто остался за бортом? Путин утвердил состав Правительства: наукой и высшим образованием займется "эффективный менеджер" Котюков, Васильева осталась куратором над школами, новый руководитель МЧС Зиничев – бывший "охранник" Путина, а сын Патрушева – теперь главный по сельскому хозяйству. Но самое важное, Медведев потерял в кадрах гораздо больше, чем приобрел.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Тюменскую матрешку" обезглавили Двое из трех губернаторов "большой Тюменской области" покидают свои посты. Обоих чиновников за годы работы не раз "провожали" в Москву, впрочем, как и их коллегу из Ханты-Мансийского автономного округа – Наталью Комарову, которая на некоторое время станет не только хозяйкой Югры, но, в каком-то смысле – хозяйской всей "матрешки". В регионах гадают, не обернется ли решение Медведева тем, что в составном субъекте останется только один "хозяин"?
18.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Роскосмос: Россия в 2019 году потеряет монополию на пилотируемый доступ к МКС
В Уральском округе взлетели цены на бензин и дизельное топливо
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 1001



Новости
20.05.2018 11:26 Мск (13:26 Екб)
армия и ВПК | В России
Россия может вновь запустить "Сатану"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ракетная шахта, ракета Сатана (2015) | Фото: russia-reborn.ru

Россия может вернуться к использованию межконтинентальных баллистических ракет "Сатана" для запуска космических аппаратов. Проект "Днепр" Россия может возобновить без участия Украины.

Минобороны России в ближайшее время начнет утилизацию межконтинентальных баллистических ракет "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана"), на смену которым придут МБР "Сармат", заявил ранее замглавы ведомства Юрий Борисов.

"Рассматривается вопрос об использовании снимаемых с боевого дежурства ракет РС-20В по конверсионной программе пусков", — рассказал он РИА Новости.

Речь идет о модернизации под космические старты именно версии РС-20В, а не РС-20Б, которые ранее использовались по проекту "Днепр". При этом для проекта не предполагается привлекать украинскую сторону, которая отвечает за систему управления ракет.

ракета, сатана, воевода(2015)|Фото: image.tsn.ua

Ракетный комплекс "Воевода" с "тяжелой" ракетой РС-20В, разработанный днепропетровским КБ "Южное", был поставлен на боевое дежурство в конце 1980-х годов. На сегодняшний день РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный "возраст", по-прежнему является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.

До недавнего времени в эксплуатации находилась ракета-носитель "Днепр", созданная на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-20Б. Всего в период с 1999 по 2015 год было совершено 22 пуска, из них 21 — успешный. Модернизацию разработанных в Днепропетровске (Украина) ракет РС-20Б в ракету-носитель "Днепр" осуществляла компания "Космотрас". Запуски выполнялись с космодрома Байконур и с Ясного — из позиционного района Домбаровского соединения Ракетных войск стратегического назначения. Последний пуск был совершен в 2015 году.

Другие новости по темам: комплекс Сатана, Сармат, баллистическая ракета
20.05.2018 11:26 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:26 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.11.2015 13:55 Мск
"Одна ракета накрывает половину США". В России сделали прототип замены легендарной "Сатаны"








Добавить комментарий:

Россия может вновь запустить "Сатану"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+