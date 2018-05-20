Россия может вновь запустить "Сатану"

Россия может вернуться к использованию межконтинентальных баллистических ракет "Сатана" для запуска космических аппаратов. Проект "Днепр" Россия может возобновить без участия Украины.

Минобороны России в ближайшее время начнет утилизацию межконтинентальных баллистических ракет "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана"), на смену которым придут МБР "Сармат", заявил ранее замглавы ведомства Юрий Борисов.

"Рассматривается вопрос об использовании снимаемых с боевого дежурства ракет РС-20В по конверсионной программе пусков", — рассказал он РИА Новости.

Речь идет о модернизации под космические старты именно версии РС-20В, а не РС-20Б, которые ранее использовались по проекту "Днепр". При этом для проекта не предполагается привлекать украинскую сторону, которая отвечает за систему управления ракет.

Ракетный комплекс "Воевода" с "тяжелой" ракетой РС-20В, разработанный днепропетровским КБ "Южное", был поставлен на боевое дежурство в конце 1980-х годов. На сегодняшний день РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный "возраст", по-прежнему является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.

До недавнего времени в эксплуатации находилась ракета-носитель "Днепр", созданная на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-20Б. Всего в период с 1999 по 2015 год было совершено 22 пуска, из них 21 — успешный. Модернизацию разработанных в Днепропетровске (Украина) ракет РС-20Б в ракету-носитель "Днепр" осуществляла компания "Космотрас". Запуски выполнялись с космодрома Байконур и с Ясного — из позиционного района Домбаровского соединения Ракетных войск стратегического назначения. Последний пуск был совершен в 2015 году.