На пожаре в Омске погибла семья из четырех человек

В Омске на пожаре в частном доме погибли четыре человека. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления СКР по Омской области,огонь загорелся сегодня, около 11 часов. В доме проживала женщина с двумя несовершеннолетними сыновьями, 2013 и 2016 года рождения, и мужчина, 1983 года рождения, возможно, сожитель матери.

"Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, после полного тушения огня к осмотру места происшествия приступят следователи регионального следственного управления СК России. В ходе проверки будут установлены причины пожара и смерти людей", - сообщили в управлении.