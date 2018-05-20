Юристы КПРФ готовятся составить жалобу на правила оплаты парковки в аэропорту Кольцово

Юристы "Горконтроля КПРФ" планируют написать жалобу на взимание платы за парковку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Депутат закосбрания Свердловской области Александр Ивачев сообщил о том, что ему дважды в течение часа пришлось заплатить за парковку, передает корреспондент Накануне.RU.

"Алчные капиталистические негодяи! Поехал сегодня провожать делегацию свердловских пионеров для участия в линейке на Красной площади. Так получилось, что за утро я заезжал на парковку аэропорта "Кольцово" дважды. Один раз длительно, за что заплатил полагающиеся 200 рублей. И второй раз через полчаса буквально на 5 минут. Наглое детище Вексельберга рассчитало, что второй заезд случился менее чем через 60 минут после выезда, и решило взыскать с меня еще 200 монет", - написал депутат, добавив, что денег у него на вторую оплату с собой не было.

Он обратился за разъяснениями в администрацию аэропорта, но там не смогли помочь. "Пошел в администрацию воздушной гавани с чеками и рассказом о своей нелегкой ситуации. В ответ получил: "ищите бабки. Иначе не выпустим". Не буду описывывать все танцы с бубном, то есть с телефоном. В итоге добрые люди помогли и я выехал", - описывает ситуацию Ивачев.





"Я до сих пор не понял, с какого перепугу человек, который заплатил за пребывание на парковке, еще час не имеет права снова заехать туда на общих основаниях. Явно, я не первый, кто оказался в такой ситуации. Так что в понедельник с юристами "Горконтроля КПРФ" проанализируем вопрос и напишем в соответствующие инстанции жалобы. Все таки, аэропорт это не только бизнес-кормушка, но социально значимый объект", - заявил коммунист.

Напомним, уральский аэропорт - актив холдинга "Аэропорты регионов" группы "Ренова" Виктора Вексельберга. Как сообщало Накануне.RU, после введения санкций ГК предлагала оплатить потери, в том числе, за счет роста тарифов в аэропортах.