Bild назвал Путина хозяином мировой политической арены‍

На встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент Владимир Путин "ясно показал Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене", написал немецкий таблоид Bild.

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Накануне переговоров с Меркель Путин встретился с сирийским лидером Башаром Асадом, которого, отмечается в статье, немецкий канцлер обвиняла в "массовых убийствах". Ранее, продолжает автор, российский лидер открыл мост, связывающий материковую часть России с Крымом, что было подвергнуто осуждению немецким правительством.

Несмотря на это за четыре недели до начала чемпионата мира по футболу в России канцлер Германии Ангела Меркель "сидит в кресле в гостях у Путина в теплом Сочи". "Более удовлетворенным глава Кремля вряд ли может быть", — приводит слова статьи РИА Новости.

Путин в пятницу провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи. По словам российского президента, разговор с Меркель получился содержательным и своевременным. Канцлер ФРГ, в свою очередь, заявила, что поддерживать хорошие отношения с Россией входит в стратегические интересы Германии.





