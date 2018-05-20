Глава Кузбасса рассказал о причинах роста цен на бензин в регионе

Главная причина роста цен на бензин в России - серьёзное повышение федеральной ставки акцизов. Об этом заявил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв. Глава Кузбасса выразил обеспокоенность ростом цен на топливо, передает корреспондент Накануне.RU.

На своей странице в соцсети губернатор написал, что ни одна из встреч с жителями области не обходится без вопросов о росте цен на заправках.

"Так же, как и вы, я обеспокоен сложившейся ситуацией. Ежедневно на моём столе – информация о ценах на заправках Кузбасса. Мы обсуждаем вопрос обоснованности роста цен с руководством "Газпром нефти". С компанией уже достигнута договорённость о том, что стоимость всех социально значимых сортов топлива в Кемеровской области будет минимум на 10 копеек ниже средних по Сибирскому федеральному округу", - написал Цивилев.

По его словам, главная причина повышения цен в регионе и по всей стране – серьёзное повышение федеральной ставки акцизов: в январе они выросли сразу на 11%.

"А так как 65% стоимости бензина – это налоги и сборы, то цены по всей стране ожидаемо выросли", - сказал Цивилев.

Как сообщало Накануне.RU, цены на бензин в России две недели подряд увеличиваются на 1% и больше.