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Путин утвердил кабмин: кто назначен, а кто остался за бортом? Путин утвердил состав Правительства: наукой и высшим образованием займется "эффективный менеджер" Котюков, Васильева осталась куратором над школами, новый руководитель МЧС Зиничев – бывший "охранник" Путина, а сын Патрушева – теперь главный по сельскому хозяйству. Но самое важное, Медведев потерял в кадрах гораздо больше, чем приобрел.
18.05.2018
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Аналитика
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Тюменскую матрешку" обезглавили Двое из трех губернаторов "большой Тюменской области" покидают свои посты. Обоих чиновников за годы работы не раз "провожали" в Москву, впрочем, как и их коллегу из Ханты-Мансийского автономного округа – Наталью Комарову, которая на некоторое время станет не только хозяйкой Югры, но, в каком-то смысле – хозяйской всей "матрешки". В регионах гадают, не обернется ли решение Медведева тем, что в составном субъекте останется только один "хозяин"?
18.05.2018
политика ;
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Новости
20.05.2018 09:53 Мск (11:53 Екб)
общество | За рубежом
В соцсетях высмеяли реакцию на королевскую свадьбу бывшей девушки принца Гарри
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Челси Дэви (2018) | Фото: twitter.com

В социальных сетях обсуждают гостью свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл, бывшую девушку принца Челси Дэви. Ее называют самой несчастной гостьей королевской свадьбы, передает корреспондент Накануне.RU.

Челси Дэви и принц Гарри встречались расстались в 2010 г. На свадьбу бывшая подружка принца пришла во всем черном.

"Она выглядит, как брошенная женщина в конце серии какой-нибудь мыльной оперы, — отмечают другие. — Смотрит, замышляет… виски в руке… разочарование… зависть", - пишут в соцсетях.

Челси Дэви(2018)|Фото: twitter.com

Церемония состоялась накануне, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

К алтарю невесту вёл отец жениха – принц Чарльз Уэльский, наследник британского престола. Присутствовала и 92-летняя королева Елизавета II.

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20.05.2018 09:53 Мск | Великобритания | информационная служба Накануне.RU
11:53 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.05.2018 15:02 Мск
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Ранее 27.11.2017 14:10 Мск
Принц Гарри официально объявил о помолвке с Меган Маркл








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В соцсетях высмеяли реакцию на королевскую свадьбу бывшей девушки принца Гарри
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