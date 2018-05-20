В соцсетях высмеяли реакцию на королевскую свадьбу бывшей девушки принца Гарри

В социальных сетях обсуждают гостью свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл, бывшую девушку принца Челси Дэви. Ее называют самой несчастной гостьей королевской свадьбы, передает корреспондент Накануне.RU.

Челси Дэви и принц Гарри встречались расстались в 2010 г. На свадьбу бывшая подружка принца пришла во всем черном.

"Она выглядит, как брошенная женщина в конце серии какой-нибудь мыльной оперы, — отмечают другие. — Смотрит, замышляет… виски в руке… разочарование… зависть", - пишут в соцсетях.

Церемония состоялась накануне, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

К алтарю невесту вёл отец жениха – принц Чарльз Уэльский, наследник британского престола. Присутствовала и 92-летняя королева Елизавета II.