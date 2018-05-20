Швеция и Швейцария сразятся за первое место ЧМ по хоккею

В финале Чемпионата мира по хоккею сразятся сборные Швеции и Швейцарии. Накануне швейцарские хоккеисты обыграли сборную Канады.

Сборная Швейцарии забросила в ворота кленовых листьев три шайбы, Канаде удалось поразить ворота противника дважды.

Сегодня, 20 мая, состоится финал, в котором определится победитель чемпионата. Соперником Швейцарии станет Швеция. Матч за третье место проведу США и Канада.

Как сообщало Накануне.RU, 17 мая в четвертьфинале ЧМ сборная России уступила сборной Канады со счетом 4:5. Россияне выбыли из чемпионата.