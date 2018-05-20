Вексельберг выплатил банкам $1 млрд кредитов

Группа "Ренова" Виктора Вексельберга погасила кредиты в иностранных банках на сумму $1 млрд. По данным Reuters речь идет о банках JPMorgan, Credit Suisse и UBS.

Читайте также: Бизнесмены и банкиры попросили отложить введение ответственности за исполнение санкций США

Согласно санкциями Минфина США, банки должны были прекратить сотрудничество с "Реновой" до 5 июня. После этого срока кредитные организации могли объявить о принудительной продаже акций компании, которые находятся под залогом по кредитам.

Как сообщало Накануне.RU, в качестве помощи "Ренова" получила кредит в "Промсвязьбанке". Сумму займа Минфин не раскрыл. Позднее Вексельберг вывел из-под санкционных рисков швейцарские активы группы "Ренова". Для этого он обменялся активами с младшими партнерами.