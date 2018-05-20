Два сотрудника лесхоза погибли при тушении пожара в Бурятии. Виновата сигарета

Два сотрудника Верхне-Баргузинского лесхоза в Бурятии погибли при тушении пожара площадью 1,5 тыс. гектар.

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Два работника попали огненную ловушку и не смогли выбраться.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе республиканского управления СКР, пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты, которую оставил 64-летний местный житель.

"От нее через несколько минут загорелась трава. Мужчина пытался самостоятельно потушить пожар, не смог – огонь быстро перекинулся на верхний уровень лесных насаждений и с ветром начал распространятся по округе", - отметили с СКР.

Подозреваемый мужчина был задержан. В ходе проведенного допроса он признал свою вину и дал подробные показания о причинах и обстоятельствах возгорания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.