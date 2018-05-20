Установлены личности напавших на Храм в Грозном бандитов

Личности бандитов, напавших на храм в Грозном, установлены, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале telegram. Правоохранительные органы ищут их сообщников, передает корреспондент Накануне.RU.

Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из посёлка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного.

"По данным МВД по ЧР главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов", - написал Кадыров.

По его словам, следственно-оперативные действия по инциденту в храме Архангела Михаила продолжаются. Принимаются меры в целях установления возможных сообщников ликвидированных бандитов.

"Обстановка в Грозном спокойная, какие-либо ограничения не введены", - сообщил Кадыров.

Напомним, в ходе операции все бандиты уничтожены. При ликвидации боевиков погибли двое полицейских и прихожанин.