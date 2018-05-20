В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют усиление скорости ветра в Свердловской области до 20 м/сек. О штормовом предупреждении сообщили в региональном управлении МЧС, передает корреспондент Накануне.RU.

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, советуют спасатели. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями.

В ветреную погоду в МЧС советуют следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных.

Напомним, сегодня в регионе потеплеет до 23-28°, возможны грозы.