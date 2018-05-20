Самал Еслямова получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале

Российский актриса стала лучшей на 71-м Каннском кинофестивале. Приз за лучшую женскую роль получила Самал Еслямова, сыгравшая главную роль в картине российского режиссера Сергея Дворцевого "Айка", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскино.

В этом году в официальной программе кинофестиваля было представлено аять российских фильмов - это рекорд за последние годы.

Картина "Айка" снята при поддержке Министерства культуры России. Драма повествует о девушке – мигрантке из Киргизии, которая родила ребенка в Москве и была вынуждена оставить его в роддоме. Фильм о ее жизненных трудностях, ее выживании в столице и зарождающемся чувстве материнства.

"Я счастлив за Самал, она великолепная актриса, съемки фильма были нелегким для нее испытанием, но она справилась и я очень рад, что жюри оценило ее игру. Это важно для всей нашей сьемочной группы. Хоть "Айка" и международный проект, пять стран участвовало в съемках, но это в первую очередь российский фильм, и победа нашего кинематографа", - сказал режиссер Сергей Дворцевой.