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Пханмунчжомская декларация: КНДР проскочила окно для возможного удара США Межкорейский саммит без преувеличения стал главным дипломатическим событием недели. Подготовка к мероприятию шла давно, высокопоставленная делегация Севера посетила церемонию открытия Олимпийских Игр в южнокорейском Пхёнчхане, после этого интенсивная работа по подготовке визита Ким Чен Ына не прекращалась. В результате сегодня впервые глава КНДР ступал на другую сторону 38-й параллели.
28.04.2018
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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
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Новости
02.05.2018 20:37 Мск (22:37 Екб)
общество | Центральный ФО
Самый жаркий день в Москве закончился грозой
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жара солнце температура (2012) | Фото:

2 мая в Москве стало самым жарким днем в 2018 г. Температура воздуха превысила отметку в 25 градусов.

"2 мая стало самым жарким днем в 2018 г., превысив отметку в 25 градусов. Прежний максимум в текущем году установлен 30 апреля - плюс 23,7 градусов", - уточнил собеседник "Интерфакса" в метеобюро Москвы и области.

Отметим, что абсолютный температурный максимум 2 мая был установлен в 1977 г., тогда температура воздуха достигала 28,2 градуса выше нуля.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Москве воздух прогреется до 23-25 градусов тепла, осадки возможны лишь ночью, 4 мая воздух прогреется до 22-24 градусов, а 5 мая - вновь до 23-25 градусов.

Между тем, накануне в связи с ожидаемыми грозами и усилением ветра в Москве и области на 2 мая был объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Ближе к вечеру этот прогноз сбылся: на столицу обрушились ливень и град с порывами ветра до 20 метров в секунду.

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02.05.2018 20:37 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
22:37 Екб


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Самый жаркий день в Москве закончился грозой
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