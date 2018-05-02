Самый жаркий день в Москве закончился грозой

2 мая в Москве стало самым жарким днем в 2018 г. Температура воздуха превысила отметку в 25 градусов.

"2 мая стало самым жарким днем в 2018 г., превысив отметку в 25 градусов. Прежний максимум в текущем году установлен 30 апреля - плюс 23,7 градусов", - уточнил собеседник "Интерфакса" в метеобюро Москвы и области.

Отметим, что абсолютный температурный максимум 2 мая был установлен в 1977 г., тогда температура воздуха достигала 28,2 градуса выше нуля.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Москве воздух прогреется до 23-25 градусов тепла, осадки возможны лишь ночью, 4 мая воздух прогреется до 22-24 градусов, а 5 мая - вновь до 23-25 градусов.

Между тем, накануне в связи с ожидаемыми грозами и усилением ветра в Москве и области на 2 мая был объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Ближе к вечеру этот прогноз сбылся: на столицу обрушились ливень и град с порывами ветра до 20 метров в секунду.