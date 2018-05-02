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Правящая партия Армении обеспечит избрание премьера

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28.04.2018
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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
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Новости
02.05.2018 20:21 Мск (22:21 Екб)
политика | В бывшем СССР
Правящая партия Армении обеспечит избрание премьера
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Никол Пашинян, протесты, Армения (2018) | Фото: armeniasputnik.am

Правящая Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата на пост премьера, однако заверяет, что во втором туре, который пройдет 8 мая, в Армении будет избран глава правительства, заявил в среду журналистам глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

"Армения 8 мая будет иметь премьер-министра. Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата на этот пост и поддержит кандидата, которого выдвинет одна треть состава парламента", — сказал Багдасарян по итогам заседания фракции.

Он призвал участников акций протеста в Армении прекратить блокаду дорог, магистралей, аэропорта и вернуться в конституционное поле, пишет РИА Новости.

Никол Пашинян, протесты, Армения(2018)|Фото: armeniasputnik.am

Напомним, с утра сторонники Пашиняна, который накануне не смог набрать необходимое число голосов в Национальном собрании (парламенте) Армении на выборах премьер-министра, блокируют по всей республике улицы, железные дороги и мосты.

Во вторник Национальное собрание Армении не смогло выбрать премьер-министра. За единственного кандидата, Никола Пашиняна, проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.

Другие новости по темам: армения, ереван, оппозиция, перекрытие дорог
02.05.2018 20:21 Мск | Армения | информационная служба Накануне.RU
22:21 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.05.2018 15:01 Мск
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Правящая партия Армении обеспечит избрание премьера
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