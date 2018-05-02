Правящая партия Армении обеспечит избрание премьера

Правящая Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата на пост премьера, однако заверяет, что во втором туре, который пройдет 8 мая, в Армении будет избран глава правительства, заявил в среду журналистам глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

"Армения 8 мая будет иметь премьер-министра. Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата на этот пост и поддержит кандидата, которого выдвинет одна треть состава парламента", — сказал Багдасарян по итогам заседания фракции.

Он призвал участников акций протеста в Армении прекратить блокаду дорог, магистралей, аэропорта и вернуться в конституционное поле, пишет РИА Новости.

Напомним, с утра сторонники Пашиняна, который накануне не смог набрать необходимое число голосов в Национальном собрании (парламенте) Армении на выборах премьер-министра, блокируют по всей республике улицы, железные дороги и мосты.

Во вторник Национальное собрание Армении не смогло выбрать премьер-министра. За единственного кандидата, Никола Пашиняна, проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.